Atlético e Vasco decidem o returno do Sub-17

Atlético Acreano e Vasco da Gama fazem na próxima quinta-feira (15) à final do returno do Campeonato Acreano de Futebol Sub-17. O duelo ocorre no estádio Florestão, às 15h.

A rodada decisiva começou no domingo (18), no estádio Florestão, com a vitória do Galo Carijó sobre o Independência por 5 a 1. Na sequência, a Adesg derrotou o Andirá por 3 a 1.

Outros dois jogos foram realizados na tarde desta segunda-feira (12). No primeiro duelo, o Rio Branco surpreender e, mesmo com um jogador a menos, derrotou o já classificado Vasco da Gama por 1 a 0.

Na partida de fundo, o Plácido de Castro teria que vencer o eliminado Galvez por cinco gols de diferença, mas acabou perdendo por 4 a 1.

Thiago (2), Gabriel Messias e Victor fizeram os gols do Imperador. Hudson descontou para o Tigre do Abunã.

Classificação

Grupo A

1º: Atlético-AC – 7 pts

2º: Galvez – 6 pts

3°: Plácido de Castro – 4 pts

4º: Independência – 0

Grupo B

1º: Vasco-AC – 6 pts*

2º: Adesg – 6 pts

3º: Andirá – 3 pts*

4º: Rio Branco-AC – 3pts