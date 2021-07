Atlético supera o Galvez; Vasco é finalista com a vitória do Andirá

Uma vitória diante do Imperador Galvez por 2 a 0, ocorrida na tarde desta quinta-feira (8), no estádio Florestão, pelo complemento da segunda rodada do Campeonato Acreano de Sub-17, deixou o Atlético Acreano a uma vitória da decisão do returno.

Os gols do time celeste foram marcados somente na etapa complementar de partida. O primeiro assinalado por Careca, aos 37 minutos.

O tiro de misericórdia ocorreu nos acréscimos, após falha na saída de bola do Imperador Galvez.

Rafinha ganhou dividida no meio-campo e aproveitou a ausência do goleiro, que havia ido ao ataque, para mandar a bola para a rede.

Com a vitória, o Galo Carijó soma quatro pontos ganhos e na última rodada encara o eliminado Rio Branco.

O Imperador Galvez soma três pontos, mas pega na rodada decisiva o Plácido de Castro, esse ainda com chances de classificação.

Os quatro jogos ocorrem na manhã do próximo domingo (11) e na tarde da próxima segunda-feira (12).

Morcego tira “sangue” do Estrelão e Vasco é finalista

Na partida de fundo, o Andirá EC atropelou o Rio Branco por 5 a 1. O resultado foi bastante comemorado na Fazendinha, pois o clube carimbou vaga na decisão do returno com uma rodada de antecedência.

Os gols da vitória do Morcego foram marcados por Adriano (2), Paulo, Roberto e Ítalo.

PRÓXIMOS JOGOS

11/07/2021

Independência x Atlético-AC (8h)

Adesg x Andirá (10h)

12/07/2021

Rio Branco x Vasco da Gama (14h)

Galvez x Plácido de Castro (16h)

CLASSIFICAÇÃO

Grupo A

1º Plácido – 04 pts

2º Atlético-AC – 04 pts

2º Galvez – 03 pts

4º Independência – 00 pts

Grupo B

1º Vasco-AC – 06 pts

2º Andirá – 03 pts

3º Adesg – 03 pts

4º Rio Branco – 00 pt