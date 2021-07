Beneficiários do Bolsa Família em Rio Branco podem perder benefício se não fizer recadastramento até o dia 14

A secretaria municipal de saúde de Rio Branco- SEMSA, vem alertando os beneficiários do Programa Bolsa Família para que procurem uma Unidade de Saúde mais próximo de sua casa para fazer o recadastramento o quanto antes, ou do contrário poderão ter o Auxílio Federal cancelado.

Ao todo em Rio Branco, existem inscritos no programa 31.735 beneficiários e o prazo para o recadastro termina no próximo dia 14 de Julho, e o recadastramento é obrigatório para manutenção do benefício.

O secretário municipal de saúde da capital, Frank Lima, reforça que o beneficiário do Bolsa Família, deve procurar qualquer Unidade de Saúde da Família, para aferir esse reconhecimento cadastral.

“”Quem não atender esse chamado até o prazo final que já foi prorrogado até o dia 14 de Julho, infelizmente terá o benefício bloqueado. Todas as nossas Unidade de Saúde estão aptas a fazer o recadastro. Então, você que é beneficiário do Bolsa Família, não perca tempo. Leve os seus documentos e fique tranquilo”, alerta Lima.

Os documentos necessários para o recadastro são:

-Cartão do Programa Federal (Bolsa Família)

-Carteira de Vacinação da criança

-Cartão da Gestante (em caso de gestação)

-Carteira de Identidade- RG

-CPF