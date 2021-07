Brasil toma susto, mas vence os Emirados Árabes no último teste antes de Tóquio

Resumão

O placar de 5 a 2 pode enganar, mas o Brasil teve dificuldades para vencer os Emirados Árabes nesta quarta-feira, na cidade de Novi Sad, na Sérvia. No último amistoso antes dos Jogos Olímpicos, o time comandado por André Jardine saiu atrás com um gol contra de Nino e empatou ainda no primeiro tempo com Diego Carlos, de cabeça. Na segunda etapa, novamente viu os adversários na frente, aos 21 minutos. Porém, dos 32 aos 45 do segundo tempo, o Brasil fez quatro gols com Reinier, Martinelli e Matheus Cunha (2), e conseguiu tranquilidade para o início das Olimpíadas.

Direto para Tóquio