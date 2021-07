Calendário Auxílio Emergencial 2021: confira as datas atualizadas

Calendário auxílio emergencial 2021 foi liberado pelo governo, com pagamentos que variam entre R$ 150 e R$ 375. De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), a terceira parcela foi antecipada para quem não faz parte do Bolsa Família.

Os depósitos foram finalizados no dia 30 de junho, enquanto os saques vão ser liberados entre 01 e 19 de julho. Já a quarta parcela do auxílio emergencial está prevista para ser depositada entre 23 de julho e 22 de agosto, sendo os saques permitidos de 13 de agosto a 10 de setembro. Assim como antes, os prazos serão escalonados conforme o mês de aniversário dos beneficiários.

Em relação aos beneficiários do Bolsa Família, o calendário do auxílio emergencial 2021 continuará seguindo as datas habituais do respectivo programa. Ou seja, sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês, tendo em vista o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

A terceira parcela do auxílio emergencial para Bolsa Família, por sua vez, foi paga entre os dias 17 e 30 de junho, enquanto a quarta será efetuada de 19 a 30 de julho. Para esse público em específico, será possível fazer saque e transferência no mesmo dia previsto para os depósitos em contas poupança.

