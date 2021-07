Um caminhão de pequeno porte, da empresa Café Zaire, tombou no final da manhã desta quinta-feira (8) no canteiro da Via Chico Mendes, em frente à Controladoria Geral da União, CGU-AC.

De acordo com informações de quem passava pelo local, não houve feridos e o motorista conseguiu sair ileso do caminhão. A polícia está no local.