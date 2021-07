Casal de idosos atravessa pista para ver sobrinha morta em acidente a acaba atropelado; mulher morre

O homem estava em observação até a noite desta quarta. Já o motociclista sofreu lesões em pelo menos uma das mãos. Equipes realizaram o atendimento no local.

O atropelamento ocorreu por volta das 19h, horas depois do acidente com três carros que causou a morte de uma mulher de 43 anos e deixou três pessoas feridas na altura do Km 48 da Rodovia Santos Dumont (SP-075).

A equipe da EPTV, afiliada da TV Globo, foi hostilizada enquanto apurava as informações do acidente no local.

Familiares das vítimas xingaram e ameaçaram o repórter Pedro Torres, o cinegrafista Alexandre de Jesus, e o auxiliar Luís Gustavo.

Eles ainda chegaram a ser agredidos com socos e chutes. A câmera também foi danificada. Um boletim de ocorrência foi registrado.

O primeiro acidente

Segundo a Polícia Rodoviária, um GM Classic com placas de Salto (SP) seguia pelo sentido Campinas quando, por volta de 16h30, o motorista sofreu um mal súbito, perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, onde bateu de frente em um Volkswagen Gol branco com placas de Indaiatuba.