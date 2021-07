Centro de Estudo de Línguas oferta mais de 600 vagas para alunos e comunidade

O Centro de Estudo de Línguas (CEL) divulgou nesta segunda-feira (12), o edital referente ao processo de inscrição e matrícula para estudo de idiomas. No total, serão 625 vagas disponibilizadas para alunos das redes pública, particular e comunidade geral de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Os interessados da capital e do interior que estiverem devidamente matriculados em instituições de ensino regular, podem realizar a pré-matrícula entre os dias 09 e 11 de agosto, através do link https://sistemas2.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/8/. As vagas, por sua vez, serão preenchidas por ordem de envio da pré-matrícula, e que serão confirmadas através da entrega da documentação previamente exigida.

Em Rio Branco, conforme Edital nº 002/2021 da Secretaria Estadual de Educação (SEE), serão 425 vagas disponíveis no total, alocadas em 150 para língua inglesa com 50 para público de 6º e 7º anos, 125 para língua espanhola com 25 para a mesma faixa escolar, 50 para italiano, 50 para francês e 50 para libras, sendo esta última disponível apenas para a comunidade. Já em Cruzeiro do Sul, são 200 vagas distribuídas em 50 para inglês, 25 para inglês (teens), 50 para espanhol, 25 para espanhol (chicos) e 50 para português.

Já com relação à comunidade de ambos os municípios, que devem ter no mínimo o ensino médio completo, os dias de pré-inscrição para preenchimento de vagas remanescentes ocorrerão a partir do mesmo link e do mesmo horário em 16 e 17 de agosto, com entrega de documentos entre os dias 16 e 18 do mesmo mês.

Para que a inscrição esteja completa, é preciso que o candidato ou responsável legal entregue a documentação prevista no edital, que são cópia legível do RG e CPF, declaração escolar (para quem estiver matriculado no ensino básico público ou particular) ou declaração de conclusão do ensino médio ou superior (para a comunidade geral). Em Rio Branco, os documentos poderão ser entregues entre os dias 09 e 12 de agosto, no prédio do CEL, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 3030, bairro Bosque. Em Cruzeiro, o local responsável será no Núcleo de Estudo de Línguas (NEL), no prédio do CRIE na mesma data.

