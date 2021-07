Com várias marcas de tiro, homem é encontrado morto em via pública no interior do Acre

Um homem ainda não identificado foi morto com vários tiros na cabeça, na noite desta quarta-feira (28), no bairro Primavera, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Segundo informações de populares, o homem já foi encontrado caído em via pública, com várias marcas de tiros, inclusive na região da cabeça.

Populares ainda tentaram ajudar a vítima, mas o homem não resistiu e morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ainda esteve no local e constatou que a vítima já estava sem vida.

IMAGEM CONTÉM SANGUE: CLIQUE PARA ACESSAR

A área onde o crime aconteceu foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Cruzeiro do Sul, onde serão realizados os exames cadavéricos.

A polícia não soube informar qual seria a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.