Concursos abertos oferecem 18 mil vagas na última semana de julho

A última semana de julho chega com mais de 18 mil vagas em concursos abertos por todo país. Entre os destaques estão as seleções militares e os últimos dias de inscrição do Banco do Brasil.

Conforme levantamento da Folha Dirigida, estão abertas 18.384 vagas. Desse total, cerca de 46% são para cargos de nível superior (8.598 oportunidades).

Logo atrás, o nível médio reúne, aproximadamente, 45% das vagas, sendo 8.387 oportunidades em todo país. Os níveis médio/técnico e fundamental também aparecem, com 1.116 e 283 chances, respectivamente.

Já as regiões Sudeste e Nordeste reúnem boa parte das vagas, sendo ao todo 7.040 e 5.960 oportunidades, respectivamente.

O Norte fica logo atrás, com 5.022 postos abertos. Sul e Centro-Oeste também aparecem na lista, com menos de 2% das vagas.

Confira abaixo os principais destaques desta semana!

Últimos dias!

Banco do Brasil

As inscrições para o concurso Banco do Brasil seguem abertas até a próxima quarta-feira, 28 de julho, por meio do site da Fundação Cesgranrio . A taxa é de R$38.

Ao todo, são oferecidas 4.480 vagas para a carreira de escriturário, de nível médio. No entanto, há oportunidades para dois perfis profissionais, sendo eles:

agente comercial (escriturário tradicional) – 4 mil vagas, sendo 2 mil imediatas e 2 mil para cadastro reserva; e

– 4 mil vagas, sendo 2 mil imediatas e 2 mil para cadastro reserva; e agente de tecnologia (escriturário voltado para a área de TI) – 480 vagas, sendo 240 imediatas e 240 para cadastro reserva.

Os aprovados terão ganhos de R$4.508,40, sendo R$3.022,37 de salário-base, R$831,16 de auxílio-alimentação/refeição e R$654,87 de cesta alimentação. As provas estão marcadas para o dia 26 de setembro.

Concursos militares se destacam

Marinha – Quadro Complementar de oficiais

A Marinha do Brasil recebe inscrições para três de seus concursos. Um deles é para o Quadro Complementar de oficiais, com 11 vagas nos cargos de oficiais fuzileiros, intendentes e oficiais da armada.

Neste caso, os interessados podem se inscrever, por meio do site da instituição, até o dia 31 de julho A taxa é de R$130.

Podem concorrer pessoas do sexo masculino com nível superior completo e idade inferior a 29 anos até janeiro de 2022.

Os aprovados em todas as etapas serão encaminhados ao curso de formação, com ganhos iniciais de R$9.070,60, sendo:

R$7.315 relativos ao soldo militar;

R$1.389,85 relativos ao adicional militar; e

R$365,75 relativos ao adicional de compensação por disponibilidade militar.

Além disso, eles também terão direito a auxílio-alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Marinha – Quadro técnico

A Marinha também tem novo concurso para o Quadro técnico. As chances são destinadas a quem tem nível superior completo, altura mínima de 1,54m e máxima de 2m e menos de 36 anos de idade, no primeiro dia do mês de janeiro de 2022.

A oferta é para homens e mulheres nas seguintes áreas:

Comunicação Social (duas vagas);

Direito (cinco);

Estatística (duas);

Informática/Especialidade Banco de Dados (uma);

Informática/Especialidade Desenvolvimento de Sistemas (uma);

Informática/Especialidade Infraestrutura de TI (uma);

Informática/Especialidade Segurança da Informação (uma);

Pedagogia (uma);

Segurança do Tráfego Aquaviário (duas); e

Serviço Social (uma).

As inscrições para o concurso Marinha já estão abertas por meio do site do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM) e podem ser feitas até as 23h59 do dia 2 de agosto. A taxa é de R$130.

Os aprovados realizarão o curso de formação de oficiais. Nesse período, o guarda-marinha (aluno) receberá uma remuneração bruta de R$9.070,60.

Marinha – Corpo de Engenheiros

Outro concurso Marinha que tem inscrições abertas é o do Corpo de Engenheiro, com 25 vagas. As oportunidades são para candidatos com nível superior. Os ganhos serão de R$9.070,60.

Para se candidatar é preciso ter graduação em Arquitetura ou diferentes áreas de Engenharia. Podem participar homens e mulheres, com idade máxima de 36 anos. Além disso, há a exigência de altura mínima de 1,54m, e a máxima de 2,00m.

O prazo de inscrição ficará aberto até o dia 31 de julho, por meio do site da Marinha . A taxa é de R$130 para todas as especialidades.

Outros concursos abertos oferecem vagas no país

Bombeiros RJ

As inscrições para o concurso Bombeiros RJ seguem abertas, no site da FunRio , organizadora. Os interessados devem se cadastrar até o dia 13 de agosto.

A taxa é de R$71,53 (soldado) e R$95,31 (oficial), devendo ser paga até 17 de agosto. Ao se inscrever, será preciso informar:

a vaga para a qual deseja concorrer;

a região (localidade) para a qual deseja concorrer; e

acidade onde deseja realizar a prova objetiva conforme.

Ao todo, são oferecidas 3 mil vagas temporárias, sendo 2.548 são para soldados e 452 para oficiais do quadro da Saúde, sendo necessário ter nível médio ou superior, respectivamente. As provas estão marcadas para o dia 10 de outubro.

Os ganhos inicias para os aprovados no concurso são de R$1.226,94, para o soldado no primeiro ano, e de R$3.452,55 a partir do segundo ano do contrato. Para o tenente (oficial), o valor é de R$7.940,78.

Seap PA

O concurso Seap PA tem 1.945 vagas abertas para o cargo de policial penal (o antigo agente penitenciário). Desse quantitativo, 1.646 oportunidades são imediatas e 299 para cadastro de reserva.

A carreira tem como requisitos o nível médio completo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A remuneração inicial dos aprovados será de R$2.810 mais benefícios. O regime de trabalho será por escala 24×72.

As inscrições ficarão disponíveis até o dia 8 de setembro, no site do Cetap , organizador. A taxa é de R$50.

PB Saúde

As inscrições para o concurso Fundação PB Saúde seguem abertas até o dia 29 de julho, por meio do site da Fundação Vunesp . Para se inscrever, é preciso pagar uma taxa de R$50 (nível médio), R$70 (nível médio/técnico) ou R$90 (nível superior), até o dia 30 de julho.

Ao todo, são oferecidas 4.401 vagas, sendo 326 imediatas e 4.075 para a formação de um cadastro de reserva.

As oportunidades estão distribuídas por cargos das áreas Administrativa, Assistencial e Médica, nos níveis médio, técnico e superior. As provas estão marcadas para o dia 5 de setembro, na cidade de João Pessoa, na Paraíba.