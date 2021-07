ContilNet entrevista Miss Acre Sayonara Moura; competição volta com tudo no AC

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.



A Miss Acre 2019 Sayonara Moura esteve nos estúdios do sitee bateu um papo com a apresentadora Sofia Brunetta, comentando os detalhes das inscrições para o Miss Acre 2021.

Acompanhada da promoter Meyre Manaus, coordenadora estadual do Miss Universo Acre 2021, a miss falou da edição 2021 do concurso. Dentre as regras do concurso, Sayonara comentou que podem participar mulheres acreanas, solteiras e maiores de idade. As inscrições irão até 30 de julho, no site do Miss Universo Brasil 2021.

Confira a entrevista na integra: