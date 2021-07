Continuam abertas as inscrições para vaga de advogado(a) no TRE/AC

Estão abertas as inscrições para os (as) advogados(as) que tiverem interesse em compor o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC), para membro substituto. O edital foi republicado na edição de quinta-feira, 29, podendo ser visualizado através do link https://www.tjac.jus.br/wp-content/uploads/2021/07/Edital-TRE-28_2021.pdf. O documento é resultante do Processo Administrativo SAJ-SG nº 0100701-33.2021.8.01.0000, sob a relatoria da Desembargadora Denise Bonfim.

O edital informa que o candidato deve estar no exercício da advocacia e possuir dez anos, consecutivos ou não, de prática profissional. É necessário, ainda, preencher, datar e assinar o modelo do Formulário constante do Anexo, da Resolução TSE nº 23.517, de 4 de abril de 2017, e apresentar a documentação nele indicada, via peticionamento eletrônico, no sistema SAJ\SG.