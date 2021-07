Corpo encontrado em açude é mesmo de pastor que estava desaparecido

É de fato do pastor Thiago José Oliveira do Nascimento o corpo encontrado dentro de um carro do tipo uno, submerso num açude, na zona rural dos arredores do município de Acrelândia, há 100 quilômetros de Rio Branco. O encontro ocorreu no início da noite da última segunda-feira (12), por populares, que comunicaram o caso à polícia.

Na manhã desta terça-feira (13), familiares da vítima reconheceram o corpo, apesar de seu elevado estado de putrefação. Fazia pelo menos 22 dias que o pastor estava desaparecido. Ele saiu de Acrelândia dirigindo o veículo para vir a Rio Branco pegar sua esposa e não mais foi visto. Após o encontro do corpo dentro de um carro no fundo de um açude de uma propriedade rural localizada às margens da estrada de acesso à Acrelândia à BR-364, familiares confirmaram a placa do veículo e as vestes com as quais o pastor foi visto com vida pela última vez.

A Polícia Civil em Acrelândia se debruça agora em investigações para saber o que aconteceu. “Trabalhamos coma hipótese de que a vítima possa ater tido um mal subido, perdido a direção do veículo, saído da estrada e caído no açude”, disse o delegado de Polícia Civil de Acrelãndia, Diones de Luca, responsável pelo caso. “Mas não descartamos também, a possibilidade de que ele possa ter sido jogado ali de propósito. Isso, a gente só vai poder descartar ou não com o laudo do IML”, disse o delegado. O laudo do instituto Médico legal (IML) em Rio Branco deverá ficar pronto em alguns dias.