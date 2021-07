Covid-19: Em 48 horas, Rio Branco vacina mais de 14 mil pessoas com mais de 20 anos

Com o avanço da vacinação contra Covid-19 para o público a partir de 20 anos em Rio Branco, mais de 14 mil doses de vacina foram aplicadas entre sexta-feira (23) e sábado (24).

A informação foi dada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Ao todo, 12.106 pessoas receberam a primeira dose e outras 2.520 a segunda.

Ao todo, 11 pontos de vacinação foram ofertados na capital acreana, incluindo as Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps), a Policlínica Barral y Barral e o mutirão da Biblioteca Pública.

Filas gigantes foram registradas nos dois dias iniciais.

A Semsa ainda não fez a contagem da quantidade de doses administradas no domingo (25), no mutirão realizado na Universidade Federal do Acre (Ufac).

Como está o avanço da vacinação?

A Prefeitura de Rio Branco já iniciou nesta segunda-feira (26) a vacinação para o público a partir de 18 anos e sem comorbidades.