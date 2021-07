Daiane dos Santos cai no choro e Galvão Bueno fica aos berros com vitória: “Tudo que ela aguentou”

Na manhã desta quinta-feira (29), Rebeca Andrade fez história e se consagrou como a primeira ginasta brasileira a conquistar uma medalha olímpica, ficando em segundo lugar na competição. Entretanto, enquanto narrava a competição ao lado de Galvão Bueno, Daiane dos Santos não conseguiu segurar a emoção e caiu no choro ao vivo.

Isso porque, apesar de ser uma das maiores ginastas de toda a história, a atleta nunca conquistou uma medalha na competição, e serviu de inspiração para a paulista que acabou de se consagrar como prata. Após a conquista para o Brasil, a narradora caiu no choro ao vivo, diante da emoção que sentiu ao se sentir representada.

“Durante muito tempo as pessoas disseram que as pessoas negras não poderiam fazer alguns esportes. E agora a primeira medalha é uma menina negra. Uma menina de origem humilde, criada por uma mãe solo, aguentou tudo o que ela aguentou, para ser a segunda melhor atleta do mundo. E ela é brasileira”, disse Daiane dos Santos sobre Rebeca Andrade.

