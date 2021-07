Detran no Acre abre leilão de quase 400 veículos com valores acessíveis; saiba como participar

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre (DETRAN/AC) lançou um edital de leilão na manhã desta quinta-feira (29), com quase 400 veículos.

O evento será realizado exclusivamente de forma virtual, com opção de pré-lance online na plataforma disponível no site https://www.saleiloes.com.br, no próximo dia 9 de agosto, com início marcado para 8h, por conta da pandemia do coronavírus.

Os veículos podem ser vistos por foto, no mesmo site da plataforma, onde também está o edital com mais informações e o passo-a-passo para inscrições.

É facultada a participação de toda e qualquer pessoa física fazendo-se identificar, através de documentos de identificação oficial com foto, CPF e comprovante de cadastro; no caso de pessoa jurídica mediante apresentação do CNPJ, requerimento de empresário ou contrato social da empresa, e no caso de representante legal, mediante procuração pública; estando impedidos de participar os membros da comissão de leilão do DETRAN/AC, a leiloeira oficial, menores de dezoito (18) anos

e as pessoas que tenham pendências em leilões.

Confira a lista de veículos disponíveis:

DO16275225843719