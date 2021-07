Dj Alok posta foto usando marca acreana e seguidores enlouquecem: “Do Acre para o mundo”

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

Os seguidores acreanos do DJ Alok ficaram surpresos com a postagem do topíssimo DJ na tarde desta segunda-feira (12). Alok literalmente vestiu a camisa do Acre e mostrou que ele existe sim. Veja!

Em postagem com a família reunida, os filhos Ravi, Raika e a esposa Romana Novais, Alok estampou camisetas da marca acreana ‘Made In Acre’. Alok dedica o post à família e troca muito carinho com a médica Romana Novais e filhos.

Mais de meio milhão de seguidores já curtiram a postagem de Alok que também usa acessórios indígenas. Essa coluna já tinha postado anteriormente a família de Alok usando a marca acreana, onde deixou as empresárias eufóricas com a surpresa.

O DJ prepara seu primeiro álbum com referencias aos povos indígenas.