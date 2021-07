Editais com cronogramas do segundo semestre dos programas de governo estão disponíveis

Após a divulgação da data de inscrição e da aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ), as atenções estão voltadas para os outros programas do governo. Os editais do Programa Universidade Para Todos ( Prouni ), Fundo de Financiamento Estudantil ( Fies ) e Sistema de Seleção Unificada ( Sisu ) foram divulgados e os estudantes precisam atentar-se aos calendários para participar das seletivas.

Conforme o edital, as inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) 2021.2 serão entre 13 e 16 de julho, exclusivamente, no site do Prouni. Para estudar com uma das bolsas é preciso ter alcançado nota igual ou superior a 450 pontos na soma das provas objetivas das quatro áreas de conhecimento do Enem e não ter zerado a redação. A renda per capita familiar máxima deve ser de três salários-mínimos. Também é necessário ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em escola particular, desde que na condição de bolsista integral da instituição.

As bolsas também contemplam professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica que integram o quadro de pessoal permanente de instituição pública.

Os interessados em angariar uma das vagas através do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) devem realizar as inscrições para a edição 2021.2 entre 27 e 30 de julho, exclusivamente, no site do Fies. Esse programa oferece crédito estudantil para financiamento do curso de ensino superior.

O Fies aceita notas de qualquer edição do Enem a partir de 2010, desde que o candidato tenha atingido média igual ou superior a 450 pontos na soma das provas objetivas e não tenha zerado a redação. São duas as modalidades disponibilizadas: modalidade a juro zero (Fies) para quem tenha renda familiar de até três salários-mínimos, e P-Fies, que atua com a distribuição de vagas com juros que variam conforme os bancos. Essa é voltada para estudantes com renda familiar máxima de cinco salários-mínimos.

Para concorrer a uma vaga em universidade pública, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o caminho. As inscrições para a edição 2021.2 será de 3 a 6 de agosto, exclusivamente no site do Sisu e podem participar da seletiva os participantes do Enem que não zeraram a redação e conseguiram boas pontuações nas provas objetivas das quatro áreas de conhecimento. A classificação é feita com base no desempenho obtido na avaliação.

Para concorrer em qualquer um dos programas estudantis do governo é necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições para o exame iniciaram em 30 de junho e seguem abertas até 14 de julho, exclusivamente no site do Enem.