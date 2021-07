Em dois anos, mais de 300 pessoas desapareceram no Acre, aponta Anuário de Segurança Pública

Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados na quinta-feira (15), mostram que não somente o número de pessoas desaparecidas aumentou em um ano em todo o Acre, como também o Estado não sabe informar se foram ou não encontradas.

A pesquisa leva em conta os casos registrados em 2019 e 2020, em todas as unidades da federação e no Distrito Federal.

No Acre, em 2019, 110 pessoas desaparecem. Já em 2020, o índice aumentou para 191. Em ambos os anos, não há registros sobre o paradeiro delas ou se foram encontradas.

A situação é bem parecida com a de outros Estados, como o Ceará, Pará e Piauí.

No Brasil, 79.608 pessoas desaparecem, em 2019, e outras 62.857 em 2020. Desse total, 42.319 foram encontradas no primeiro ano, e outras 31.996 no segundo.