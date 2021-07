A Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb) anunciou nesta segunda-feira (5), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), a convocação dos candidatos do último processo seletivo com vagas para diversos cargos.

Os aprovados deverão se apresentar na Unidade de Produção da Emurb, no endereço Rua Major Jenor, nº 349, Distrito Industrial, entre os dias 06 e 07 do mês de julho, no horário das 08h as 12h e das 14h as 17h.

Confira os documentos exigidos na edição do DOE:

DO16254492511773