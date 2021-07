Enem 2021: mais de 18 mil candidatos tiveram a inscrição confirmada no Acre

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) registrou 18.375 inscrições confirmadas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece nos dias 21 e 28 de novembro de 2021.

Os dados do Ministério da Educação (MEC) mostram que 11.165 são candidatas do sexo feminino e, 7.210 do sexo masculino. A faixa etária com maior quantidade de inscrições foi a de menor de 16 anos, com 7.744 candidatos e a menor está registrada na faixa etária de maior ou igual de 60 anos, com 8 inscrições.

O Exame é realizado para ingressão dos candidatos em Instituições de Ensino Superior (IES) autorizadas pelo MEC. O grupo concluinte da última série do ensino médio com inscrições confirmadas são 4.972 pessoas no Acre.

No Brasil, 3.109.762 tiveram as inscrições confirmadas. Os números incluem as duas modalidades de prova: digital, com 68.891 e impresso, com 3.040.871 candidatos.