Entorno do DF: operação tem como alvo suspeitos ligados ao caso Lázaro

Goiânia – Policiais de Goiás, do Distrito Federal e federais prenderam cinco pessoas e cumprem uma série de mandados de busca na manhã desta sexta-feira (23/7), no Entorno do DF. Alguns dos mandados têm relação com os crimes cometidos pelo bandido Lázaro Barbosa, morto em confronto com policiais goianos no mês passado, após fugir durante 20 dias.

O delegado Rilmo Braga, da Polícia Civil de Goiás, que chefia a operação, informou ao Metrópoles que alguns dos alvos dos policiais têm relação com Lázaro. Os policiais cumprem 37 mandados.

Os cumprimentos dos mandados se concentram na parte Oeste do Entorno do DF. Entre as cidades onde os mandados são cumpridos estão Cocalzinho de Goiás e Águas Lindas, locais por onde o bandido empreendeu fuga no mês passado.

Os crimes investigados são homicídio, tráfico de drogas, organização criminosa e tráfico de drogas. A operação foi batizada de Anhanguera.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), a operação teve a participação conjunta da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros e Sistema Prisional de Goiás. O objetivo geral é intensificar o policiamento na região, segundo a SSP-GO.

A TV Globo de Goiás flagrou quando dois presos na operação chegaram na delegacia da Polícia Civil em Águas Lindas. Mais informações sobre as prisões e apreensões serão divulgadas ainda na manhã desta sexta.