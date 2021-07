Ex de Marina Ruy Barbosa curte viagem pela Grécia com modelo russa

Alexandre Negrão costuma ser bastante discreto nas redes sociais, algo que teria até causado atritos com Marina Ruy Barbosa quando eram casados . Porém, o automobilista está aproveitando uma viagem por Mykonos, destino na Grécia queridinho dos famosos , e foi flagrado em momentos de curtição.

O ex-marido da ruiva está sendo discreto em seu perfil na rede social e postou apenas uma foto da viagem. Porém, ele está curtindo a Europa com outros brasileiros e a modelo russa Małgosia Guzowska também esteve presente em alguns momentos. Ela inclusive flagrou Xandinho curtindo bastante.

Em um dos vídeos, o piloto aparece cantando com amigos em uma van. Depois, ele foi filmado com o grupo comendo em um restaurante e, por fim, a modelo o flagrou enquanto dançava no fim do dia. Não pense que ele ficou tímido quando viu que estava sendo filmado, pelo contrário, deu até uma reboladinha.

Marina Ruy Barbosa e Alexandre Nerão se separaram em janeiro deste ano. A atriz está em um relacionamento com o deputado Guilherme Mussi, que foi flagrado com ela no Festival de Cannes , e com quem já viveria um affair desde 2020. Até onde se sabe, Xandinho segue solteiro.