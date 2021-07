Família ‘desaparece’ no Ecoville; Polícia é acionada e membros são encontrados em fazenda no interior do AC

Uma família composta por um casal e uma criança foi dada como desaparecida na noite desta quinta-feira (29), em Rio Branco.

Eles são moradores do residencial Ecoville. Parentes e amigos acionaram a polícia na manhã desta sexta-feira (30) mas, antes mesmo de as buscas iniciarem, todos foram encontrados.

A família foi para a Fazenda Três Meninas, próximo a Xapuri, no interior do Acre, com outras duas sobrinhas, e não avisou aos demais familiares.

O caso causou comoção entre as pessoas mais próximas que chegaram até compartilhar aviso de desaparecimento nas redes sociais.

“Pedimos desculpas por todo ocorrido”, publicou um membro da família em grupos de WhatsApp.