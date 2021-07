Família pede doação de sangue para salvar a vida de jovem na UTI do PS de Rio Branco

Familiares de Ryan Brandão da Silva, de 17 anos, pedem doação de sangue do tipo O+ para salvar a vida do jovem que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto Socorro de Rio Branco.

O paciente, que é oriundo de um bairro periférico do município de Manoel Urbano, estava entre a vida e a morte após uma hemorragia causada em decorrência de uma cirurgia delicada para retirada de uma úlcera estomacal perfurada.

Amigos destacam que esta doença atingiu o adolescente no dia do aniversário dele, e que antes disto ele havia se curado, recentemente, da depressão e ansiedade após vencer a luta contra a obesidade. Ryan foi internado no dia 11 de julho e fez cirurgia no dia seguinte.

De acordo com a mãe do rapaz, Jessira Félix Brandão, apesar de ele ter reagido às medicações, o estado de saúde dele ainda é considerado delicado pelos médicos. “Eles tiraram a sedação e ele reagiu, então isso é um sinal muito bom. Hoje nós estamos aguardando o boletim e a visita, e esperamos ouvir uma notícia boa. Tivemos alguns amigos que foram até o Hemoacre doar sangue em nome do Ryan, mas quanto mais pessoas se mobilizarem, melhor para manter o estoque”, frisou.

Para doar o sangue do tipo O+ ou até mesmo de outros para manutenção de estoque do banco de sangue, basta se dirigir ao Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) em Rio Branco, localizado na Avenida Getúlio Vargas, no Bosque, munidos de um documento oficial com foto. O doador precisa ter idade acima de 16 anos (acompanhado de um responsável legal), ter entre 16 e 69 anos, estar alimentado e em boas condições de saúde, e pesar acima de 50kg.