Filas grandes marcam início da vacinação para pessoas a partir de 20 anos em Rio Branco

A procura por imunização contra covid-19 pelo público a partir dos 20 anos em Rio Branco está intensa, é o que indicam as filas montadas em frente aos pontos de vacinação, nesta sexta-feira (23).

O mutirão da Biblioteca Pública, que deve se estender até 22h desta sexta e do sábado (24), já tem uma fila de pessoas jovens com tamanho considerável.

“As filas estão cheias, a procura está sendo muito boa e organização está dentro do esperado”, destacou o assessor de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Salomão Matos.

Os pontos de vacinação são as Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps) Vila Ivonete, Cláudio Vitorino, Eduardo Assmar Hidalgo de Lima, Roney Meireles, a Policlínica Barral y Barral e o drive-thru do 7º BEC, das 8h as 16h.

A segunda dose da Astrazeneca e Pfizer estão disponíveis em todas as unidades, mas as pessoas que querem completar a imunização da Coronavac devem ir até o drive-thru.

Outros dois pontos de vacinação serão aberto no domingo (25): um na Escola Wilson Barbosa, na Cidade do Povo, das 8h as 16h; e o outro no Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre (Ufac), das 8h as 17h.

Para ser vacinado, o interessado deve apresentar um documento com foto ou cartão do SUS ou CPF.