Friagem que chega ao Acre neste domingo pode vir acompanhada de chuvas, alerta Sipam

De acordo com a Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (sipam), uma friagem de fraca intensidade chega no Acre e ameniza o calor em todo o Estado neste domingo (18).

A previsão para é de céu variando de parcialmente nublado a nublado, com o sol aparecendo sempre entre muitas nuvens em todo o Estado. Na região do Vale do Juruá deve ocorrer pancadas de chuva com trovoadas em áreas isoladas, nas demais regiões acreanas, inclusive na Capital, há possibilidade de chuva rápidas e isoladas à tarde.

Esta friagem será sentida em todo o Estado, porém o sistema não provocará frio tão intenso, mas reduzirá a temperatura.