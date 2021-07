Friale revela como vai ficar tempo no fim de semana e fala de frio registrado: “Mais um recorde”

O pesquisador Davi Friale afirmou em uma publicação no site O Tempo Aqui que, na madrugada de sexta-feira (30) foi registrada a menor temperatura do ano. O termômetro da estação meteorológica peruana SENAMHI, marcou 9,5ºC, às 6h no município de Assis Brasil.

“A estação fica localizada muito próxima da cidade acreana, nas mesmas condições geográficas e, portanto, serve para nossas referências em relação ao tempo”, explica o pesquisador. O Parque Estadual do Chandless também marcou temperaturas baixas que atingiram um novo recorde na região nesta sexta-feira (30). De acordo com a estação do Instituto Nacional de Meteorologia, o termômetro marcou 10ºC, às 6h.

Na capital, o dia começou com 12,8ºC e nas próximas noites as temperaturas devem ser inferiores ao recorde anterior de 11,5ºC. A umidade relativa do ar esteve com 33% na última quinta-feira (29) e segundo Friale, nos próximos dias o tempo seco deve continuar com a umidade abaixo dos 33% em Rio Branco.

Frio, baixa umidade e frios intensos no final de semana

De acordo com Davi Friale, este fim de semana será com tempo firme, ensolarado e seco, com noites frias. “Pelo menos até o próximo dia 8 de agosto, os dias estarão muito secos e as noites frias em todo o Acre, com extremos mais acentuados em Rio Branco e em todo o vale do rio Acre”, afirma.

No domingo chega uma nova massa de ar seco polar no Acre com ventos fortes, que poderão passar de 50 quilômetros por hora em alguns pontos do leste e do sul do Acre. “Devido à intensa pressão atmosférica no oceano Atlântico Sul, que impulsiona ventos fortes para o interior do Brasil”, escreve.

Com informações do site O Tempo Aqui.