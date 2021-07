O governador Gladson Cameli assinou nesta quarta-feira (28) e publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) pelo menos 11 exonerações e outras 13 nomeações.

Os cargos, em ambas as decisões, vão desde CEC 1 até a diretoria de departamentos e órgãos do governo.

Entre as mudanças, está a saída de Areski Peniche do cargo de diretor do Pronto-Socorro de Rio Branco e a nomeação de Carolina Pinho para a mesma função.