Gladson assina ordem de serviço para construção da unidade da Defensoria Pública em Xapuri

Com investimentos de R$ 378,5 mil, o governador Gladson Cameli autorizou, nesta quinta-feira, 1°, a construção do unidade da Defensoria Pública do Estado (DPE), em Xapuri. A obra será executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e tem previsão para ser concluída em setembro deste ano. Os recursos são provenientes de convênio do governo Acre e Ministério da Defesa e de emenda parlamentar do deputado federal Léo de Brito.

O futuro prédio, localizado na região central do município, oferecerá serviços jurídicos, cíveis e criminais para a população. Atualmente, esses mesmos atendimentos são realizados somente na capital. Dessa forma, o governo garante conforto e comodidade para a população, assim como proporciona melhores condições de trabalho para os defensores públicos.

Todas as vezes que esteve em Xapuri, o governador anunciou investimentos para melhorar a vida da população. Em seu pronunciamento durante a solenidade realizada na Escola Estadual Divina Providência, o gestor falou sobre a relevância da unidade local da DPE.

“Essa obra é mais uma demonstração do nosso compromisso com o povo de Xapuri. Dentro de pouco tempo, o cidadão que não tem condições de contratar um advogado vai ter um local digno e atendimento de qualidade aqui mesmo no município. No lugar da burocracia, nossa gestão tem procurado facilitar cada vez mais a vida das pessoas”, argumentou.

A defensora-pública geral, Simone Santiago, afirmou que a instalação do órgão em Xapuri representa um importante avanço na oferta de serviços do Estado nas áreas de justiça e cidadania.

“É uma grande conquista para este município histórico e reconhecido mundialmente pela luta do seu povo. Já estamos na expectativa para a inauguração da unidade e para poder oferecer atendimento para a população mais vulnerável”, salientou.

A unidade será construída em um terreno cedido pela prefeitura de Xapuri. Presente ao evento, o gestor do município, Bira Vasconcelos, falou da parceira firmada com o governo estadual para que a obra pudesse ser realizada. “Temos que sempre estar unidos em prol da população. Essa é a maior contribuição que um político pode deixar para o seu povo e é o que temos procurado fazer em nossa cidade”, afirmou.

O secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar, destacou a contribuição da obra para a economia local. “Além de beneficiar a população, a construção da unidade da Defensoria Pública será responsável pela geração de 30 empregos diretos”, disse.

O evento contou com a presença do deputado federal Alan Rick; dos deputados estaduais Antônio Pedro e Manoel Morais; do presidente da Câmara de Vereadores, Eriberto Mota; e da prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem; entre outras autoridades.