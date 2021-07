Gladson efetiva Cirleudo Alencar como novo secretário de Infraestrutura do Acre

A Secretaria de Infraestrutura do Acre (Seinfra) tem um novo gestor. O arquiteto Cirleudo Alencar de Lima foi nomeado pelo governador Gladson Cameli no Diário Oficial desta terça-feira (27).

Alencar já vinha respondendo pela pasta desde o final do mês passado, quando ítalo Cezar Medeiros foi exonerado para assumir como secretário adjunto na recém criada Secretaria Extraordinária de Assuntos Governamentais (Segov).

Cirleudo Alencar já trabalhou no planejamento da prefeitura de Sena Madureira, no interior do Acre, no primeiro mandato do prefeito Mazinho Serafim (MDB).