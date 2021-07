Gladson pede envio de agentes da Força Nacional para o Acre

Em um encontro com o coronel José Américo Gaia, subcomandante da Força Nacional em Brasília, nesta quinta-feira (8), o governador Gladson Cameli pediu o envio de agentes da unidade operacional para o Acre.

“O pedido para o envio da tropa da Força Nacional já está em tratativas junto ao Ministério da Justiça e deverá ter um encaminhamento favorável dentro de alguns dias”, disse o chefe do executivo.

A Força Nacional deve permanecer no estado por 90 dias, inicialmente, período em que deve aplicar cursos para as tropas policiais. O prazo de permanência pode ser prorrogado.

“O Estado não terá despesa alguma com a tropa, já que desde o deslocamento, combustível, alimentação e equipamentos são bancados pelo Ministério da Justiça”, finalizou Gladson.

O encontro contou também com a participação do secretário de assuntos estratégicos do Governo, Alysson Bestene.