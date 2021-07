Governo diz que servidores já foram liberados de aldeia indígena na Serra do Divisor

Os 12 servidores que estavam proibidos de deixar da aldeia do povo Nawá, na Serra do Divisor, em Mâncio Lima, já foram liberados, segundo o Governo do Acre.

De acordo com o governo, a recusa em liberar os funcionários públicos seria em protesto pela demora na demarcação do território indígena Nawá.

Leia na íntegra a nota emitida pelo Governo do Acre:

O Governo do Estado do Acre por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, informa que o povo Nawa já liberou a passagem dos funcionários públicos pelo Rio Moa. Os índios estavam bloqueando a passagem fluvial em protesto para que seja homologada a demarcação da terra indígena que fica localizada próximo à Serra do Divisor, no Acre.

Os 4 servidores da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, 2 do Sebrae, 1 do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), 2 da Secretaria de Comunicação do Estado e 1 da Prefeitura de Mâncio Lima, que estavam ministrando cursos de capacitação para as comunidades da Serra do Divisor, estavam retornando para Mâncio Lima quando foram impedidos de continuarem a viagem e ficaram retidos.

No entanto, os índios foram pacíficos, os servidores estão bem e foram apenas impedidos de passar, mas a situação já foi contornada pelos representantes da Fundação Nacional do Índio (Funai), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Governo do Estado que agiram negociando a liberação do Rio com os indígenas.

A liberação da passagem dos funcionários ocorreu por volta das 16h deste domingo, 18. Mas por segurança, os servidores ficarão acomodados no Polo de Saúde da Aldeia República e devem seguir viagem por barco na manhã desta segunda-feira, 19, já que a noite o deslocamento se torna mais perigoso.

Eliane Sinhasique

Secretária de Estado de Empreendedorismo e Turismo