Governo diz que vai sanar dívida de R$ 3,8 milhões com empresa do AC que ameaçou fazer protesto

O Governo do Estado divulgou nesta quarta-feira (21) que o débito estimado em R$ 3,8 milhões com a empresa Protege será sanado.

As partes chegaram em um acordo na tarde desta quarta-feira (20), em reunião.

O presidente do Sindicato dos Vigilantes, Nonato Santos, disse em suas redes sociais que o Estado não havia quitado o débito com a empresa até esta terça-feira (20) e que uma manifestação seria realizada nesta quarta-feira, por mais de 180 vigilantes, em frente ao Palácio Rio Branco.

“Equipe financeira da Secretaria de Estado de Saúde teve reunião com o sindicado. Todas as pendências foram repassadas. O governo agora depende da empresa repassar as notas”, diz a nota enviada pelo executivo.

“Tão logo enviem, já está programado para fazemos a tramitação pra concluir o pagamento de 2,9 milhões acordado inicialmente”, continuou.

O Estado enfatizou ainda que o dinheiro cairá na conta, após todos os trâmites, entre o prazo de 24 e 48h.

“Esclarecemos que após a chegada das notas, estas que a empresa precisa entregar, bem como a tramitação interna, ao ser realizado o pagamento, o recurso cairá na conta da referida empresa entre 24 e 48h”, concluiu.

Os agentes trabalhavam em unidades hospitalares e administrativas da Sesacre e acabaram deixando seus postos, mas foram demitidos no último sábado (10), após o contrato ser encerrado na justiça.