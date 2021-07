Governo do Acre não assina documento para importação da Sputnik V, autorizada pela Anvisa

Gladson Cameli (Progressista) não está entre os 4 governadores do Brasil que assinaram o documento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para importação da vacina russa Sputinik V.

Piauí, Bahia, Sergipe e Pernambuco Piauí, Bahia, Sergipe e Pernambuco se comprometerem a atender os 22 compromissos definidos pelo órgão para aquisição das doses. Isso se deve à falta de informações sobre qualidade, segurança e eficácia da vacina. Essas condicionantes preveem medidas antes, durante e após o processo de importação.

Mesmo com a assinatura, a Anvisa informou que os Estados ainda não cumpriram três itens relacionados à etapa pré-importação, esterilidade das vacinas e à fabricação da matéria prima, o IFA.

“Os estados do Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas receberam o documento, mas ainda não assinaram. E o Ceará solicitou ajuste para firmar o termo”, diz um trecho da reportagem publicada na Agência Brasil.

Foi autorizada pela Anvisa a importação excepcional de 2 milhões e 99 mil doses.

A reportagem do ContilNet entrou em contato com a porta-voz do governo, Mirla Miranda, que disse que as remessas de vacinas enviadas pelo governo federal, até esta quinta-feira (30), têm atendido a necessidade do Estado.

“Talvez não seja preciso adquirir as doses da Sputinik, já que o governo federal nos deu uma assistência muito grande. Já vamos avançar para o público abaixo dos 18 anos”, explicou.

Mais de 50% da população acreana já foram vacinados com pelo menos a primeira dose da vacina contra covid-19, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).