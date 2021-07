Governo bate martelo e decide que não haverá ExpoAcre em 2021; “Cenário incerto”

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, decidiu não realizar a 48ª edição da Feira de Exposição e Agronegócio do Acre (ExpoAcre) neste ano de 2021.

A informação foi divulgada pela secretária Eliane Sinhasique, após a resposta dada pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 a um ofício enviado pela pasta consultando a orientação do grupo a respeito da realização do evento. A proposta era iniciar a feira na última semana de outubro.

Karolina Sabino, coordenadora do comitê, apontou a possível chegada de novas cepas e as incertezas a respeito do cenário epidemiológico em outubro como questões que inviabilizam a organização do evento.

“Torna-se desafiador dimensionar a proporção da pandemia da Covid-19 para meados de outubro ou novembro, diante do cenário incerto da chegada de uma nova cepa com alta transmissibilidade e patogenicidade, além de um cenário de incertezas quanto à disponibilização de vacinas pelo Ministério da Saúde. Por todos os motivos expostos, informamos que não é possível assegurar que teremos um cenário adequado e seguro à realização do Evento Expoacre 2021”, diz o documento enviado pela coordenadora do comitê, Karolina Sabino.

Eliane disse que o Estado decidiu obedecer a orientação dos especialistas.

“Se os pesquisadores e autoridades no assunto estão dizendo que temos segurança suficiente para realizar a festa nesse período, nós vamos obedecer e puxar o freio de mão. Não continuaremos com as tratativas. Vamos esperar 2022”, disse a titular da pasta.

Esse será o segundo ano consecutivo sem a Expoacre, por conta da pandemia do novo coronavírus.