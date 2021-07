GP da Áustria: Verstappen leva vitória dominante e dispara no campeonato

Repetindo o bom desempenho do último fim de semana no Circuito de Spielberg, Max Verstappen desfilou para conquistar sua quinta vitória da temporada no GP da Áustria, neste domingo. Liderando de ponta a ponta e ainda levando o ponto extra da volta mais rápida, o holandês não sofreu ameaças dos adversários e viu o rival Lewis Hamilton, com problemas no carro, ausentar-se do pódio e chegar apenas em quarto. Valtteri Bottas ficou com a segunda colocação, com Lando Norris em terceiro.

O britânico da McLaren, que largou em segundo lugar, chegou a ser punido com 5s por empurrar Sergio Pérez para fora da pista no início da prova, mas conseguiu se recuperar nas voltas finais e levar mais um pódio na temporada. Partindo pela primeira vez do nono lugar com a Williams, George Russell caiu para 16º ao longo da disputa e recuperou-se, voltando para a zona de pontuação em décimo, mas perdeu a posição no fim para Fernando Alonso.

Com a vitória e o ponto da volta mais rápida, Verstappen soma 181 pontos no campeonato de pilotos, ampliando a vantagem para Hamilton, vice-líder, de 18 para 32 pontos.

