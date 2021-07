Homem é preso após matar mãe com facão e enterrá-la no quintal de casa

Um homem de 48 anos foi preso após matar a própria mãe, de 78, com golpes de facão, em Santana do Paraíso, na região do Vale do Aço, em Minas Gerais. A vítima foi enrolada pelo filho em um lençol e enterrada no quintal de casa. O crime foi praticado na quinta (22) e vizinhos chamaram a polícia estranhando o sumiço da idosa. A prisão aconteceu ontem (23), depois do suspeito embarcar para uma viagem e descer em uma cidade.

A causa do crime, segundo a delegada Talita Martins, titular da Delegacia de Santana do Paraíso, foi um discordância entre os familiares por causa de uma mudança. "Ele alega que queria se mudar de cidade, pois tinha desentendimento com vizinhos. A mãe, segundo ele, não queria ir e os dois tinham desentendimentos frequentes". Os detalhes do crime foram repassados durante entrevista na manhã deste sábado (24). O homicídio, conforme informado pela delgada, aconteceu após o homem ter ido a uma consulta psiquiátrica. "Alegou que foram ao médico e, no fim do dia, a mãe estava deitada no quarto e ele deu dois golpes de facão no pescoço dela. Justificou que tinha ficado transtornado momentos antes do crime", detalhou a delegada. Enterro no quintal O homem passou os detalhes de tudo que fez após matar a mãe. Conforme informado pela delegada, ele trocou de roupa, pois não queria se sujar de sangue, e abriu uma cova no quintal do imóvel onde os dois moravam. "Depois de matar a mãe, ele deu uma volta de bicicleta no bairro. Assim que retornou, enrolou a mãe em um lençol e saiu arrastando-a até o quintal. Por lá, abriu uma cova rasa e enterrou a familiar. Limpou toda a casa, virou o colchão, trocou de roupa. Passado um momento, pegou uma mala e veio de bicicleta para Ipatinga", disse Talita.