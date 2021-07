Homem executa esposa de forma brutal e afirma ser o novo Lázaro Barbosa; “Monstro a solta”

A morte de Francisca Lopes da Mota Silva, de 48 anos deixou todos chocados e vem sendo um dos assuntos mais comentado das redes sociais. A senhora de meia-idade foi assassinada de forma fria e covarde pelo próprio marido, segundo relatos ela foi morta a facadas e o marido acabou escapando.

A sobrinha de Francisca, Gracilene Mendes, relatou que o homem deixou a residência do casal após cometer o crime, dizendo ser o novo Lázaro. O suspeito entrou na mata e ainda não foi localizado.

Gracilene cedeu uma entrevista e espantou a todos com os detalhes do caso, “O filho dela relatou que ele começou a discutir com a minha tia por ciúmes do vizinho, porque ele sempre foi uma pessoa possessiva. Eles estavam jogando baralho, bebendo e aconteceu isso [o assassinato]. Meu primo disse que quando chegou, ela estava mexendo somente a mão e o marido dela já tinha corrido do local”.

A jovem relatou que seu tio estava fora de si e saiu gritando enquanto fugia. “Quando aconteceu isso, ele correu para fora da casa, bateu palma, gritou que tinha matado ela e que agora iria virar o Lázaro da vida e saiu correndo, descalço”.

De acordo com a testemunhas Francisca Lopes sempre foi agredida e violentada pelo marido, chegando a ir parar no hospital algumas vezes, porém ele nunca foi preso.

“Era o que mais acontecia entre eles, só viviam em confusão. Não foi a primeira vez que ele tentou matar ela, ela também já tentou algumas vezes e era sempre assim. A vida deles sempre foi de turbulência. Foram várias agressões.”, ressaltou a sobrinha da vítima.

O caso acabou chamando a atenção dos internautas e movimentando as redes sociais, pois todos tem ciência da brutalidade aplicada por Lázaro em seus crimes e toda a dificuldade que as autoridades tiveram para prendê-lo.

Na hora do crime, apenas a filha de Francisca Lopes estava em casa. A menina tem apenas 4 anos de idade e não viu nada o que aconteceu. “O filho dela falou que a criança estava dormindo e acordou com os gritos da mãe, foi quando ela correu para casa do vizinho e falou que o tio tinha matado a mãe dela”, relatou a jovem Graciele.