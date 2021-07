Homem morto há 45 anos em acidente aéreo reaparece na Índia

Sajid Thungal, aos 22 anos, deixou sua cidade natal, Kottayam, na Índia, para trabalhar no Golfo Pérsico em 1974. A família acreditava que o parente tinha morrido num acidente de avião há 45 anos.

Hoje, aos 70 anos, Sajid deixou os pais, quatro irmãos e quatro irmãs e começou a organizar eventos em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) para cantores e dançarinos da Índia.

Em outubro de 1976, um grupo de artistas com quem Sajid trabalhava morreu em um acidente de avião. De acordo com a companhia aérea Indian Airlines, atual Chennai, a morte de todos os 95 passageiros e tripulantes a bordo do voo foi oficializada.

Sajid Thungal, no entanto, não estava naquele voo. Ele não entrou em contato com a família por vegonha de não ter conseguido “vencer na vida”. Em entrevista ao “Sun”, ele disse: “Não entrei em contato com a família porque me sentia um fracasso”.

Em 1982 o homem se mudou para Mumbai e vive lá desde então. “Eu deveria fazer minha fortuna no Golfo, mas não o fiz. Então fiquei pensando que faria algo de mim mesmo em Bombaim e depois contataria todo mundo. Mas isso também não aconteceu. Dessa forma, 45 anos se passaram”, acrescentou.