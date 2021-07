Homem que agrediu esposa com tora de madeira é preso no AC; torturas aconteciam há 30 anos

Dando continuidade à força tarefa contra o crime no município de Rodrigues Alves, as Polícias Civil e Militar prenderam na manhã de ontem, 08, A.S.A., 50 anos. O homem foi preso em flagrante por violência doméstica.

De acordo com os relatos da vítima, o agressor a agredia há mais de 30 anos com violência física, psicológica e sexual. E que na data de ontem, novamente o companheiro dela a agrediu com uma tora de madeira, a deixando desacordada e com ferimentos na cabeça. Após o fato ser relatado à polícia, o homem foi preso em flagrante.

O delegado José Obetânio disse que a Polícia Civil irá agir com rigor sobre todos os casos de violência doméstica. “Todos esses covardes que batem em suas companheiras irão ter a devida reprimenda da polícia e do Poder Judiciário, pois é papel do Estado proteger essas cidadãs e suas famílias.

Após ser flagranteado, o agressor foi encaminhado ao presídio Manoel Néri, em Cruzeiro do Sul, lugar em que aguardará a decisão da justiça.