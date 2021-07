‘Hulk do Irã’ ressurge, lamenta falta de rivais e mira boxeador alemão

Sajad Gharibi, autodenominado “Hulk do Irã”, ressurgiu nas redes sociais após ausência nos últimos meses.

Ele lamentou que nenhum rival tenha assinado um contrato para oficializar uma luta.

“Voltei depois de 8 meses e, bem, muitas coisas aconteceram. Infelizmente, nenhum oponente concordou em assinar um contrato. O Hulk Brasileiro e o Gorila Cazaque ou qualquer outro oponente apenas me chamaram nas redes sociais”, escreveu o Hulk do Irã no Instagram.

Em 2019, o brasileiro Romário dos Santos, o “Hulk Brasileiro”, descartou uma luta com Sajad ao avisar que não é lutador.

Ele apenas interpreta o famoso personagem verde para alegrar as crianças de sua cidade, Caldas Novas.

Agora, o novo alvo do Hulk do Irã é o boxeador alemão Senad Gashi.

“Sem problema. Senad, realmente espero que você cumpra a palavra, assine o contrato e não faça como os outros. Te vejo em Dubai”, escreveu Sajad.