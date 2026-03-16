18/03/2026
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OCDE diz ser cedo para medir impacto do conflito no Oriente no crescimento global

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OCDE diz ser cedo para medir impacto do conflito no Oriente no crescimento global

(Reuters) – É muito ⁠cedo para quantificar o ‌impacto do conflito no Oriente Médio ‌sobre o crescimento global, mas há um nível significativo de risco negativo ⁠para a ‌economia global ⁠neste momento, disse o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento ​Econômico nesta segunda-feira (16).

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‘É claro que, em ​grande parte, isso dependerá de uma série de fatores que não temos … ‌a duração ​do conflito e os acontecimentos contínuos, mas basta ⁠dizer ​que ​há um nível significativo de risco ⁠negativo ​para a economia global neste momento’, disse ​Mathias Cormann durante uma conferência em ​Bucareste.

A ⁠estimativa atual de crescimento global ⁠da OCDE para 2026 é de pouco menos de 3%.

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