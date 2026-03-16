ocde-diz-ser-cedo-para-medir-impacto-do-conflito-no-oriente-no-crescimento-global

(Reuters) – É muito cedo para quantificar o impacto do conflito no Oriente Médio sobre o crescimento global, mas há um nível significativo de risco negativo para a economia global neste momento, disse o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico nesta segunda-feira (16).
‘É claro que, em grande parte, isso dependerá de uma série de fatores que não temos … a duração do conflito e os acontecimentos contínuos, mas basta dizer que há um nível significativo de risco negativo para a economia global neste momento’, disse Mathias Cormann durante uma conferência em Bucareste.
A estimativa atual de crescimento global da OCDE para 2026 é de pouco menos de 3%.
Continua depois da publicidade