Incêndio no Julião começou em lanchonete e se alastrou para drogaria e clínica odontológica

Segundo o Corpo de Bombeiros do Acre, o fogo que destruiu uma farmácia na madrugada desta quinta-feira (29) no bairro Manoel Julião, em Rio Branco, chegou destruir três prédios no conjunto habitacional.

O fogo se originou na rede elétrica lanchonete Mini Festa no Pote e rapidamente se alastrou para a drogaria e uma clínica odontológica.

“E pela carga de incêndio,os fortes ventos e a estrutura dos prédios serem muito próximas, logo o fogo se alastrou para os prédios vizinhos. A estrutura da clinica odontológica foi preservada com a atuação rápida dos bombeiros, tendo apenas a cobertura atingida.”, explica o Corpo de Bombeiros.

As equipes levara m cerca de 2 horas para combater o incêndio, com a utilização de quatro caminhões e 22 mil litros de água para o controle das chamas.

Não houve vítimas. O local foi isolado para perícia de incêndio.