Jenilson diz que LDO deve ser aprovada e destaca negociações com sindicatos

O deputado Jenilson Leite, em sua fala na última sessão do semestre na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), adiantou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – que deve ser votada nesta quinta-feira (15) – encaminha-se para sua aprovação.

“Vamos aprovar a LDO, instrumento importante e uma discussão que desemboca na LOA, cuidando dos interesses de cada estabelecimento”, disse.

Por meio da LOA, assuntos como os acordos do Estado com servidores da saúde e educação – que foram alvos de negociação junto ao governo – devem ser discutidos.

“Temos uma série de requisições, por exemplo, na área da saúde, que vão desde a reposição de 20% à revisão de questões como PCCR (Planos de Carreiras, Cargos e Salários) e adicionais de insalubridade. Isso deve envolver de 12% a 20% do orçamento. Acredito que o Governo tem se planejado para isso”.

Jenilson também reiterou a preocupação com as vacinas, comemorou a diminuição dos casos, mas alertou a importância do uso de máscaras e cumprimento das medidas de prevenção e saúde.

Outros deputados também acenaram, antes da votação, serem favoráveis à aprovação da LDO.