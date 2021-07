Jorge Viana e Bittar trocam farpas sobre economia no AC: ‘Chega de hipocrisia’, diz senador

A semana começa com uma nova contenda entre o senador Márcio Bittar (MDB-AC) e o ex-senador Jorge Viana, do PT. Tudo começou por um comentário do ex-senador em suas redes sociais, dizendo, entre outras coisas, ter constatado, em visita a um amigo comerciante que vende malas num determinado ponto da cidade, que muitos acreanos estão indo embora por falta de oportunidades no Acre. Foi o suficiente para que o senador saísse em defesa do atual governo e atacasse o ex-senador e ex-governador e a ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

Jorge Viana disse ter ido tomar café no mercado, em companhia do ex-prefeito Marcus Alexandre, e, ao visitar um comerciante amigo, este o relatou que, de cada dez malas que vende, entre sete e oito são para pessoas que relata estarem indo embora do Acre. Os locais preferidos por essas pessoas, segundo o relato do ex-senador, seriam santa Catarina e João Pessoa, esta última a capital do estado da Paraíba.

“São pessoas que estão indo tentar a melhor sorte em outros lugares e isso me entristece muito porque temos muito amor pelo Acre e nosso estado tem uma história muito bonita”, disse o ex-senador e ex-governador. “Quando eu assumi o governo a gente vivia um ambiente igual a esse, muitos querendo tentar a sorte em outros estados. Depois, a esperança e confiança voltaram e vivemos bons tempos… Acho que nessas horas de dificuldade nós precisamos de união, de trabalho e de todos para, ao invés das pessoas abandonarem o Acre, aquelas que já saíram daqui possam voltar com todas as condições para podermos viver dias melhores na nossa terra com todos juntos trabalhando e prosperando”, acrescentou.

Márcio Bittar, vice-líder do Governo Bolsonaro no Senado e um dos parlamentares mais influentes do país na atualidade, não deixou o comentário de Viana por menos. Num vídeo também nas redes sociais, Bittar afirma: “Jorge Viana, vamos ao debate: você vem afirmando que os gravíssimos problemas que o Acre vem enfrentando são responsabilidade dos dois anos e meio do governo atual governador Gladson Cameli, meu parceiro e meu aliado político. Não é verdade”, disse o senador, inicialmente.

“A responsabilidade [pela] pobreza do Estado é um caminho que você a Marina [ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente] deram para o Acre. Antes mesmo de você assumir o governo do Estado pela primeira vez, a política ambiental e econômica do Acre e da Amazônia já tinha a marca de vocês. Dizer agora que que a pobreza que a gente vê em qualquer bairro de Rio Branco, em Manuel Urbano, em Jordão, municípios em que as pessoas, para onde elas forem, vão se deparar com uma reserva que vocês apoiaram a criação, com um cipoal de leis que vocês patrocinaram e que engessaram a Amazônia, que engessaram a nossa economia, como agora, quando mais uma vez, você, junto com a Marina, se posicionaram com uma estrada que ajudaria a nossa economia, a ligação de Pucallpa, no Peru, com Cruzeiro do Sul. Chega de hipocrisia, Jorge Viana”, afirmou Márcio Bittar.

Veja o vídeo: