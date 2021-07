Juiz de 41 anos morre após sofrer descarga elétrica enquanto praticava esporte

O juiz Rafael Bragagnolo Takejima, de 41 anos, morreu depois de sofrer uma descarga elétrica enquanto jogava tênis na zona leste de São Paulo (SP).

Segundo parentes informaram ao G1, Rafael estava em uma das unidades do complexo esportivo ‘Academias Play Tennis’, na tarde de quinta-feira (22), quando ele teria recebido uma descarga de 25 mil volts. A família não sabe em que circunstâncias isso aconteceu.

(CORREÇÃO: a reportagem errou ao afirmar que a morte do juiz tinha sido no Mazzeo Tênis. O local mudou de dono e de nome em janeiro deste ano. A informação foi corrigida às 19h40).

O juiz foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Vila Alpina, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Play Tennis informou que está colaborando integralmente com as investigações e “que as razões da fatalidade estão em processo de apuração pelas autoridades competentes”.

“Reforçamos nosso compromisso com o bem-estar dos nossos clientes em todas as unidades da Play Tennis, que em mais de 40 anos de história, nunca registrou sequer um acidente. Nos solidarizamos com a família da vítima e esperamos que o caso tenha um desfecho tão logo seja possível”, afirmou em nota.

Rafael nasceu em Itu (SP) e morava na capital com a esposa e o filha, de 1 ano e 10 meses. Formado em direito pela PUC de São Paulo, ele já tinha atuado como juiz em Praia Grande, Itapeva, Itapetininga e Presidente Epitácio. Atualmente era juiz na 4ª Vara Cível do Foro de Diadema.

O corpo dele foi enterrado às 16h desta sexta-feira (23), em Itu.