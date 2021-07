Latrocínio: seis são presos por roubo seguido de morte de idoso cadeirante em Rio Branco

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) prendeu na manhã desta quarta-feira, 28, seis pessoas envolvidas em crime de latrocínio, crime ocorrido em outubro de 2020.

O trabalho investigativo da equipe da especializada possibilitou coletar indícios suficientes e identificar os acusados pedindo suas representações junto ao poder judiciário pelas prisões.

A captura dos envolvidos se deu em residências localizadas nos bairros Taquari e Praia do Amapá.

ENTENDA O CASO

Em outubro de 2020, o idoso João Menezes da Silva, de 58 anos, cadeirante, foi encontrado morto em uma residência no Loteamento Praia do Amapá com extrema violência.

Após um ano de investigação, investigadores da especializada obtiveram indícios suficientes pra identificar diversos indivíduos envolvidos no roubo seguido de morte do idoso.

A investigação apontou que após o roubo realizado na residência da vítima, os indivíduos resolveram tirar a vida da vítima para encobrir o roubo já que teriam subtraído o veículo da vítima com o intuito de atravessá-lo ao país vizinho Bolivia.

Na data de hoje, após expedição dos mandados de prisão pela justiça, os agentes cumpriram as ordens e prenderam 06 pessoas envolvidas no crime.

Os presos foram conduzidos à delegacia para procedimento praxe e em seguida colocados à disposição da justiça.

Os acusados responderão pelo crime de latrocínio 3 fucaram presos até decisão judicial contrária.