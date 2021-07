Live hot: casal acreano promove ‘orgia online’ com outros casais na noite desta quinta

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.



Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher

O casal de acreano Henryque Freitas de 35 anos e Rosy Cavalcante de 19 anos, prometem movimentar o seu perfil na noite desta quinta-feira (1). Os moradores do Quinari, iniciam o primeiro dia de julho com uma super ‘live hot’ gratuita.

Henryque Freitas conversou com este colunista e disse que o ‘Casal Sapekinha’ promete esquentar a noite e acabar com o ‘frio’ do acreano solitário. “Nossas lives são bem quentes e hot. Vamos estar promovendo o encontro com mais dois casais de amigos. É de tirar o folego, o pessoal gosta demais”, comentou.

O ‘Casal Sapekinha’ também iniciou nesta quinta-feira, as inscrições para assinatura da plataforma de venda de conteúdo exclusivo. “A pessoa que quiser fazer assinatura, paga e tem acesso ao mês inteiro aos nossos conteúdos exclusivos: vídeos e fotos. Também tem acesso as nossas revoadas, onde estamos saindo a noite e mostrando tudo que rola, com participações de casais e amiguinhas, tudo sem censura”, comentou Henryque.

Para conferir a ‘live hot’ que vai rolar na noite desta quinta-feira com o casal de acreanos, você tem que seguir esse perfil @kzalspkac.ofcno Instagram. Clique AQUI!

O casal de acreanos ganharam bastante visibilidade após a venda de conteúdo para adultos e também declarar em entrevista para o ContilNet que fatura R$ 15 mil com a venda dessa conteúdo erótico.