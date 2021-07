Mais de 90 vagas, salários de até R$ 4,6 mil e mais: confira processos seletivos abertos no Acre!

Os editais para o processo seletivo dos concursos do Iapen, Detran e Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região estão abertos para inscrição com vagas para profissionais do nível médio, superior e técnico. As inscrições se encerram no início de agosto.

Iapen/AC

No Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), através da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), foram ofertadas quatro vagas, que estão divididas em quatro cargos, tais como: auxiliar administrativo com ensino médio completo e advogado, assistente social e psicólogo, todos de nível superior.

A remuneração prevista para Auxiliar Administrativo é de R$3.077,05 e para os demais cargos do processo seletivo, a remuneração total será de R$4.658,03. O contrato tem validade inicial de dois anos, podendo ser prorrogado.

Os interessados devem se inscrever entre os dias 6 de julho até 9 de agosto, via internet, por meio do site do IBADE ou em postos de inscrição listados no edital. Para os concorrentes ao cargo de nível médio, a taxa de inscrição custa R$35,00; para os candidatos da vaga de nível superior, a taxa está no valor de R$40,00.

Os inscritos passarão por três fases seletivas, que são: prova objetiva, investigação criminal e social e prova de títulos. Os locais de avaliação serão em Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.

Veja mais informações na página do Processo Seletivo IAPEN AC: Edital e Inscrição.

Detran-AC

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), divulgou o edital para oferta de 62 vagas de níveis médio e superior para contratação temporária.

As oportunidades são: 27 vagas para orientador de trânsito de nível médio, sendo três delas para pessoa com deficiência (PcD), 20 vagas para Técnico Administrativo Vistoriador de nível médio, sendo uma para PcD, Por fim, serão 15 vagas para Examinador de Trânsito, de nível superior completo.

As vagas serão distribuídas nos municípios de Rio Branco, Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Feijó. As inscrições devem ser feitas via internet, no site do Instituto Access, a partir das 14h de 9 de julho a 5 de agosto de 2021. A taxa de inscrição varia de acordo com o cargo que será concorrido: Orientador de Trânsito: R$36,00; Técnico Administrativo: R$39,00; Examinador de Trânsito: R$41,00.

O edital completo pode ser lido no site do Diário Oficial do Acre (edição de 09 de julho de 2021, a partir da página 26) ou no endereço eletrônico do Instituto Acess.

CRT – 1ª Região

O processo seletivo para o CRT 1ª Região conta com 31 vagas de contratação imediata e formação de cadastro reserva em 364 vagas. As oportunidades são para profissionais de níveis médio, técnico e superior e serão lotadas na cidade de Brasília (DF), Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Goiânia (GO), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC). Na inscrição, o candidato deve optar pelo local.

As vagas são para Assistente Administrativo; Assistente de Manutenção; Agente de Fiscalização; Assistente de Tecnologia da Informação; Assistente Técnico. O salário é no valor de até R$3.000. Os interessados devem se inscrever via internet, na página do processo seletivo e preencher o formulário de inscrição para o cargo que deseja, no período das 10h do dia 5 de julho até as 23h59 do dia 10 de agosto.

A taxa de inscrição para os cargos de nível médio será de R$58,00 e para os demais será de R$65,00. Aqueles que se inscrevem serão avaliados por meio de provas objetivas que estão previstas para serem aplicadas dia 3 de outubro deste ano.

Para saber mais sobre requisitos das vagas e outras informações, acesse a página do Processo Seletivo CRT 1ª Região: edital e inscrições.